شاهد: حمم ورماد بركان باكايا يجبر غواتيمالا على إغلاق مطارها الدولي الوحيد

أغلقت غواتيمالا الإثنين مطارها الدولي الوحيد بسبب تساقط الرماد الذي تسبب به ثوران بركان باكايا شبه الدائم، وتغيّر اتجاه الرياح من جنوبية إلى شمالية، بحسب ما أعلنه مسؤولون.

وقال فرانسيس أرغويتا المسؤول عن الملاحة الجوية المدنية في البلاد إن المطار أغلق لأسباب تتعلق بسلامة الطيران والمسافرين في ظلّ نشاط بركان باكايا الذي أدى إلى تغطية قسم من المدارج بالرماد.

ويرتفع البركان على علوّ 2500 متر تقريباً عن سطح البحر كما يبعد بنحو 25 كيلومتراً عن غواتيمالا سيتي (العاصمة)، ووصلت حممه ورماده قريباً من مناطق مأهولة بالسكان.

ولم تكشف السلطات عن عدد الأشخاص المتأثرين بإغلاق المطار فيما قالت إنها ستراقب عن كثب النشاط البركاني والتجمعات السكانية القريبة من باكايا. مع ذلك لم تدعُ السلطات إلى إجراء عمليات إجلاء واسعة حتى الآن.

وكان ثوران البركان في 2010 قد أدى إلى مقتل مراسل تلفزيون خلال عملية تغطية مباشرة. وفي غواتيمالا الواقعة في أميركا الوسطى نحو 30 بركاناً بينها بركانان نشيطان.