تفجيران عن بعد في ألمانيا لأجل عيون البيئة..

فجرت سلطات بلدة لونن محطة للطاقة عمرها أكثر من ثمانية عقود. وقد أطلقت الشركة المسؤولة عن المحطة على العملية مسمى "تفجير العام" بالنظر لكمية الديناميت التي رُصدت للحدث، إذ استخدم الخبراء ما قدره 420 كلغ من المواد المتفجرة للإطاحة بالبرج المخصص للتبريد والمدخنة والمرجل البخاري لهذه المحطة التي تعمل بالفحم.

وكانت ألمانيا قد أصبحت أول دولة تعلن التخلي عن استخدام الطاقة التي تعمل بالفحم والوقود النووي إثر اتفاق تاريخي وقعته العام الماضي مع العاملين في هذا القطاع يقضي بدفع تعويضات للعمال والشركات والحكومات الإقليمية قُدرت ب40 مليار يورو.

وستستغني برلين بذلك عن جميع محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بحلول عام 2038. ليوافق هذا الجهد الهدف الذي سطرته أكبر قوة اقتصادية في أوروبا للإيفاء بالتزاماتها بشأن خفض انبعاثات الكربون في 2030 كحد أقصى. ويرافق هذه الخروج من استخدام الوقود التقليدي المسبب للتلوث البيئي استثمارات هائلة في مجال الطاقة المتجددة.