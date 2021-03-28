لبنان إلى مزيد من الاحتقان.. اشتباكات في بيروت ودعوات لاستقالة عون والحريري

اشتبك العشرات من المتظاهرين اللبنانيين مع قوات الأمن والجنود على الطريق المؤدي إلى قصر بعبدا الرئاسي في العاصمة بيروت.

ويطالب المحتجون باستقالة الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري وسط أزمة اقتصادية طاحنة تعيشها البلاد.

وفاقمت جائحة فيروس كورونا المستجد من متاعب اللبنانيين الاقتصادية حيث فقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي.

ونتج عن ذلك تضخماً كبيراً في الأسعار بالإضافة إلى نقص في المتجات الغذائية والطبية وفقد الآلاف وظائفهم.

وطبقاً للبنك الدولي، يعيش أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر في وقت يلقي المتظاهرون فيه باللوم على فساد الطبقة الحاكمة وتسببها في الأزمة الاقتصادية في بلد الأرز.