عون يقول إن الحريري غير قادر على تشكيل الحكومة

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اعتقاده أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري غير قادر على تشكيل حكومة "لإخراج البلاد من الأزمة".

وورد الحكم الذي أصدره الرئيس ميشال عون في رسالة تليت على البرلمان الجمعة، وبدأ البرلمان بمناقشتها اليوم السبت. وتأتي الرسالة بعيد أشهر من المفاوضات السياسية في بلد تميل فيه الولاءات إلى اتباع خطوط طائفية.

وتتصرف الحكومة الحالية بصفة مؤقتة منذ استقالتها بعد انفجار ضخم في هز مرفأ وقع في بيروت في أغسطس-آب الماضي. وزاد الانفجار من تعقيد مهمة إنقاذ اقتصاد الذي يشهد انهيارا منذ أواخر العام 2019.

وكتب الرئيس عون في رسالته "بات من الواضح أن رئيس الوزراء المكلف غير قادر على تشكيل حكومة قادرة على الإنقاذ، والاتصال الهادف بالمؤسسات المالية الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة".

وكان الحريري، الذي ترأس عدة حكومات سابقة مثل والده رفيق الحريري الذي تعرض لعملية اغتيال، حاضرا خلال جلسة الجمعة. وتم تعيين الحريري في أكتوبر-تشرين الأول، بعد فشل رئيس وزراء سابق مكلف في تشكيل حكومة تكنوقراط.

وقال مانحون غربيون ومانحون آخرون بقيادة فرنسا، القوة المنتدبة السابقة، إن لبنان بحاجة لتشكيل حكومة قابلة للحياة من التكنوقراط أو المتخصصين قبل الإفراج عن أموال المساعدات بعد أن تعثرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

وتحجم دول الخليج، التي قدمت في الماضي دعما مالياً، عن التدخل بسبب الإحباط من النفوذ المتزايد لحزب الله، الجماعة الشيعية اللبنانية، والمدعومة من خصمهم إيران.

وازدادت التوترات مع السعودية ودول الخليج العربية الأخرى هذا الأسبوع بسبب التصريحات المسيئة لوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة لدول الخليج، والتي تحولت إلى أزمة سياسية ولاقت استنكاراً واسعاً في لبنان مما عجّل باستقالة وزير الخارجية شربل وهبة من مهامه، وتعيين وزيرة الدفاع نائبة رئيس الحكومة، زينة عكر، وزيرة للخارجية بالوكالة.