ألمانيا تسجل 21 حالة من التجلط الدموي بينهم 7 وفيات بسبب لقاح أسترازينيكا

أعلنت وكالة الأدوية الألمانية استلامها 21 تقريراً عن حالات من التجلط الدموي تخصّ أشخاصاً تلقوا مؤخراً لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19.

وقال معهد بول إيرليش (الوكالة) في رسالة بريدية الإثنين كتبها أحد مسؤوليه لوكالة أسوشييتد برس إن 7 أشخاص ماتوا بسبب جلطات دموية بعدما تلقوا اللقاح.

وكانت حادثة الجلطات الدموية في الدماغ، وهي غير اعتيادية بالنسبة لتجلّط الدماء، قد دفعت بعدة دول أوروبية إلى تعليق استخدام اللقاح الذي ينتجه العملاق السويدي-الإنجليزي.

وأصدرت الوكالة الأوروبية للدواء تقييمها للقاح في وقت سابق، وقالت إنه آمن وفعال، ما دفع ببعض الدول إلى إعادة استخدامه، فيما تنتظر أخرى، منها الدنمارك، التي قالت إنها تدرس الروابط المحتملة بين اللقاح والتجلط الدموي.

وقال المعهد إن 19 من المصابين من النساء، وإن أعمارهن تراوحت بين 20 و63 عاماً، ورجلين يبلغ عمرهما 36 و57 عاماً، في الفترة التي وزرعت خلالها أول جرعة من اللقاح وبلغت أعدادها 2.27 مليون جرعة.