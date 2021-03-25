فون دير لايين: على أسترازينيكا أن تعوّض تأخرها للاتحاد الأوروبي قبل التصدير إلى الخارج

قالت رئيس المفوضية الأوروبية فون دير لايين الخميس إن على العملاق السويدي-البريطاني أسترازينيكا تعويض تأخره عبر تسليم المزيد من طلبيات اللقاحات ضدّ كوفيد-19 إلى الدول السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي قبل البدء بعملية التصدير إلى الخارج.

وتشددت بروكسل منذ الأربعاء فيما يتعلق بعمليات تصدير اللقاحات خارج الاتحاد الأوروبي، حيث اشترطت المفوضية أن تحترم الشركات المنتجة -لا أسترازينيكا وحدها- العقود المبرمة مع التكتل قبل أن يبدأ التصدير إلى الخارج.

وقالت فون دير لايين "أسترازينيكا لم تسلّم إلا 30 مليون جرعة من أصل 120 مليون متفق عليها في الفصل الأول، وعليها بالتالي أن تعوّض تأخرها قبل أن تتمكن من التصدير إلى الخارج مجدداً".

وقررت بروكسل تشديد آليتها لمراقبة صادرات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المنتجة في الاتحاد الأوروبي "لضمان" إمداد الدول السبع والعشرين الأعضاء فيه لمواجهة الموجة الثالثة من الوباء.

وأمس الأربعاء أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، إدخال تعديلين على آلية تصدير اللقاحات بسبب "خلل فيها"، فالاتحاد الأوروبي يستمر في تصدير كميات كبيرة إلى الدول التي تنتج لقاحاتها الخاصة، وهذا لا يناسبه خصوصاً وأن بعض دوله تمرّ بموجة وبائية ثالثة.

سريعاً ردّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وحذّر من تأثير "الحواجز التعسفية" في وجه لقاحات فيروس كورونا مضيفاً أن وضع مثل تلك الحواجز قد يؤثر على الاستثمار.

وقام الاتحاد الأوروبي بتصدير نحو عشرة ملايين جرعة من جميع اللقاحات إلى بريطانيا بين الأول من شباط/فبراير ومنتصف آذار/مارس، لكنه لم يتلق في المقابل أي جرعات منتجة في المملكة المتحدة.