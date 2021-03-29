شاهد: الهلال الأحمر العراقي يُطهر زوار مدينة كربلاء قبل الاحتفلات بذكرى ولادة الإمام محمد المهدي

قامت عناصر من الهلال الأحمر العراقي برش مُطهر، لمواجهة فيروس كورونا، على الزوار الذين يتجولون في مدينة كربلاء المقدسة قبل الاحتفالات بذكرى ولادة الإمام محمد المهدي.

وتوافد الملايين من الزائرين إلى مدينة كربلاء المقدسة، مساء الأحد وفجر الإثنين، ليلة النصف من شعبان مناسبة ولادة الإمام المهدي، وسط إجراءات أمنية وخدمية وصحية واسعة.

وشملت الإجراءات نشر القوات الأمنية ووحدات الحشد الشعبي والجهات الصحية واللوجستية الساندة في كربلاء المقدسة والطرق المؤدية إليها من محافظات بغداد والنجف الأشرف وبابل.