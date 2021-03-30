القضاء التونسي يحكم على مغني الراب سواغ مان بخمس سنوات سجن بتهمة الاحتيال

حكم القضاء التونسي على مغني راب فرنسي، تونسي معروف باستعراض مجوهراته الثمينة والوشوم على جسده بالسجن مدة خمس سنوات بتهمة الاحتيال، يوم الاثنين وفقا لمصدر قضائي.

ينحدر سواغ مان، واسمه الأصلي عتاب زعيبت والبالغ 34 عاما، من مدينة نيس الفرنسية وعرف على وسائل التواصل الاجتماعي بملابسه الباذخة البراقة قبل أن يظهر في برامج متلفزة في فرنسا وتونس.

وحكم عليه القضاء التونسي بعقوبة السجن لخمس سنوات وبدفع غرامة بقيمة مئة ألف دينار (30 ألف يورو) بتهمة تبييض أموال والاحتيال كما أعلن رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية محسن الدالي، لوكالة فرانس برس.

وكان مغني الراب موقوفا في تونس منذ تموز/يوليو 2019 بسبب تحويلات مشبوهة على حسابه من سويسرا.

مذكرة توقيف من القضاء الفرنسي

ويشتبه في باحتياله على معجبيه، وقد صدرت أيضا بحقه مذكرة توقيف من القضاء الفرنسي بتهمة استغلال الثقة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وحكم على رجل آخر من جنسية أوروبية في نفس القضية أيضا في تونس لكنه فار كما أوضح الدالي. وأضاف الدالي أن الأموال التي صودرت باليورو والفرنك السويسري تعادل حوالي 17 مليون دينار (أكثر من خمسة ملايين يورو). وكان سواغ مان أعلن على انستغرام أنه يعتزم بناء مسجد ودار أيتام وفندق بهذه الأموال والتي لم يصرح عن مصدرها.