مسيرة تونسية تطالب بحل البرلمان واستقالة الحكومة

خرج المئات من المتظاهرين التونسيين اليوم السبت في مسيرة بوسط العاصمة لإعلان مساندتهم للرئيس قيس السعيد ومطالبتهم بحل برلمان البلاد واستقالة حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي.

وطبقاً لوسائل إعلام تونسية، حضر المتظاهرون من ولايات القصرين وسيدي بوزيد وقفصة وسوسة وصفاقس ورددوا شعارات "الشعب يريد حل البرلمان" و"الشعب يريد استقالة الحكومة".

وتعيش تونس توتراً سياسياً بين الرئيس من جهة والتحالف البرلماني الداعم لحكومة المشيشي والمكون من حركة النهضة الإسلامية وحزب "قلب تونس" الليبرالي وائتلاف الكرامة" من جهة أخرى.

وكان قيس السعيد قد ألمح سابقاً إلى رغبته في تعديل النظام السياسي البرلماني في تونس ليتيح المزيد من الصلاحايات لرئيس الجمهورية.

ويتيح النظام التونسي الرئاسي البرلماني صلاحيات تنفيذية واسعة لرئيس الحكومة بينما تنحصر سلطات الرئيس المنتخب بصورة مباشرة في ملفات الدفاع والأمن والسياسة الخارجية.