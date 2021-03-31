زينب فاسيكي: رسامة مغربية رائدة توظف إبداعها لتحرير المرأة

توظف رسامة الكاريكاتير المغربية زينب فاسيكي جلّ نتاجها الفني للدفاع عن المساواة، وتنشط بانتظام ورشات عمل في الرسوم المصورة، سعيا منها إلى حث الشباب على صقل مواهبهم من أجل "تغيير المجتمع" وتحرير المرأة.

استقطبت مداخلتها الأخيرة نحو عشرة تلاميذ ورسامين محترفين أواسط آذار مارس في الدار البيضاء، تهدف إلى مساعدتهم على إيجاد أجوبة إبداعية، للرد على تعليقات مسيئة بثها بعض رواد المواقع الاجتماعية، بخصوص مبادرة "أنا أيضا MeToo" للتنديد بالاعتداءات الجنسية ضد النساء.

وتعرب رائدة فن الرسوم المصورة في المغرب عن استهجانها قائلةً "نحن هنا لمواجهة ثقافة الاغتصاب هذه التي تحمل الضحية مسؤولية ما تتعرض له، بينما تبرئ الجاني"، قبل أن تترك للمشاركين حرية التعبير سواء بأقلام الرصاص أو على لوحات رقمية.

تعرف زينب عن نفسها بأنها "فنانة ناشطة" تجمع بين الفن والدفاع عن حقوق المرأة. ويعد الفن بالنسبة إليها "وسيلة أساسية من أجل التغيير، فالصورة تملك سلطة خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي".

وشاركت مؤخرا في توثيق حلقة من سلسلة "حتى أنا" الوثائقية على يوتيوب، تتضمن شهادة صادمة لشابة مغربية كانت ضحية اغتصاب لسنوات من طرف شقيقها، مقابل لامبالاة تامة من والديهما.

أكثر من "وصمة عار"

خلافا لحركة "مي تو" التي ظهرت في الولايات المتحدة قبل بضع سنوات اختار معظم الضحايا المشاركات في هذه السلسلة الحديث من وراء حجاب، حيث خضعت أصواتهن لتعديل تقني ورُكبت على رسوم مصورة.

وعلاوة على الشعور "بالعار" والوصم الاجتماعي يمكن أن يتحول فضح اعتداء جنسي إلى ملاحقة الضحية بمقتضى قانون يجرم إقامة علاقات جنسية دون زواج، كما يذكر منتج هذه السلسلة يوسف الزيراوي.

هناك ثقافة ترى أن من حق الرجل الوصاية على المرأة ومراقبتها، في إطار منظومة أبوية تعامل فيها المرأة وكأنها ليست كائنا مسؤولا عن اختياراته

تقول زينب فاسيكي إنها أصبحت مناضلة نسوية وهي في الرابعة عشرة حين تولد لديها هذا الوعي "تزامنا مع سن البلوغ، وشعورها بأن المرأة ينظر إليها في الغالب وكأنها خطيئة". وتضيف أيضا "هناك ثقافة ترى أن من حق الرجل الوصاية على المرأة ومراقبتها، في إطار منظومة أبوية تعامل فيها المرأة وكأنها ليست كائنا مسؤولا عن اختياراته".

تناضل زينب من خلال رسومها من أجل "تغيير القوانين التي صاغها رجال للتحكم بأجساد النساء". كما تعتبر الكاتبة والناشطة النسوية الفرنسية سيمون دو بوفوار مثلها الأعلى ومؤلفها "الجنس الآخر" مرجعها.

أما تكوينها الفني فيعود إلى "مطالعتها قصص الرسوم المصورة" منذ طفولتها، قبل أن تبدأ الرسم في سن المراهقة و"تلتقي مؤلفي رسوم مصورة خلال مهرجانات" عندما صار بمقدورها السفر.

اشتهرت الفنانة العصامية خصوصا على المواقع الاجتماعية من خلال رسم نفسها عارية، "ثم من خلال رسوم تظهر أجساد نساء كما هي دون أية خطوط حمراء".

وتتابع "تعتقد بعض المناضلات النسويات أن رسم أجساد عارية لا يخدم القضية، لكنني أظن أنه بمثابة ثورة ومقاومة إزاء تاريخ مبني على الأبوية". ومنحها ألبوم "حشومة" (عيب) الذي نشر أخيراً صدى أكبر ويتناول "الثقافة التي ترى في التعرض لجسد المرأة نوعا من العيب"، في بلد ما تزال فيه التربية الجنسية غائبة عن المناهج التعليمية.

نشر هذا الألبوم في باريس العام 2019 بعدما رفض ناشرها المغربي اعتماده، وأعيد طبعه مرات عدة محققا "مبيعات جيدة" في المغرب، وفق ناشرها فلوران ماسو، الذي قال إن "زينب جد شجاعة وتبقى دائما إيجابية رغم أنها تتعرض للكثير من الشتائم على المواقع الاجتماعية".

تحضر الفنانة "معرضا كبيرا" في متحف الفن المعاصر بتطوان في الخريف المقبل، كما ستشرع في تقديم دروس لطلبة مدرسة الفنون الجميلة بالمدينة. وتعرب عن سعادتها الغامرة لأنها "ستواجه" من تصفهم بـ"الفنانين الذين يعارضون العري الفني".

وتطمح زينب أيضا من خلال الدورات التكوينية التي تشرف عليها إلى "تطوير حضور النساء في الميدان الفني" و"مساعدة الفتيات للتخلص من التحكم الأسري". وتقول "عندما بدأت أنشر على المواقع الاجتماعية خيرتني أسرتي بين التوقف أو أن أعتبر نفسي خارجها". لكنها لم تتوقف. بالنسبة إليها "هذا النوع من التحكم في أطفال لا يقترفون أي ذنب سوى التمتع بهواياتهم دمر آلاف المواهب".