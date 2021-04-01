شاهد: فنزويليون يسيرون في موكب ديني حاشد في أسبوع الآلام رغم كورونا

سار مؤمنون ينتمون إلى الديانة الكاثوليكية في كاراكاس بفنزويلا وراء موكب تمثال القديس بولس الناصري. التمثال نقل في السيارة البابوية، ورفعت له الصلوات. ومع أن السلطات منعت التجمهر إلا أن البعض حضر "الزياح" الذي يقام سنوياً، في أربعاء الفصح...