اشتبكت قوات الشرطة البلجيكية والآلاف ممن حضروا "حفلاً مزيفاً" أقيم كمزحة في حديقة "بوا دو كامبر" في بروكسل في يوم كذبة الأول أبريل – نيسان.

وتم الإعلان عن "الحفل المزيف" عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من إجراءات الإغلاق المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في بلجيكا.

وقالت كالة فرانس برس إن شرطياً على الأقل أصيب خلال الاشتباكات كما تم إلقاء القبض على عدد من الحاضرين.

وتحظر الإجراءات البلجيكية التجمعات العامة التي يشارك فيها أكثر من أربعة أشخاص.

وكانت الشرطة قد أصدرت تحذيراً رسمياً يوم الأربعاء الماضي للتأكيد على أن الحفل سيعتبر غير قانوني وسيتم مسائلة منظميه والمشاركين فيه قانونياً.

وقررت السلطات البلجيكية يوم السبت الماضي إغلاق المدارس والحدود ومتاجر البضائع غير الأساسية مع ارتفاع الإصابات بكوفيد-19.