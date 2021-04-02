البيت الأبيض: بايدن يؤكد لنظيره الأوكراني دعم واشنطن سيادة بلاده

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة بدعم الولايات المتحدة "الثابت" لسيادة أوكرانيا خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال بيان للبيت الأبيض إنّ "الرئيس بايدن أكد دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي في دونباس وشبه جزيرة القرم".

واتهمت أوكرانيا الخميس روسيا بحشد آلاف الجنود على الحدود بين البلدين وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

من جانبه أثنى زيلينسكي على "الشراكة البالغة الأهمية" مع واشنطن بعد إجرائه المحادثة مع بايدن.

وكتب في موقع تويتر بعد المحادثة التي تعهد خلالها بايدن، وفق البيت الأبيض، بالدعم الأمريكي الثابت للسيادة الأوكرانية، أنّ "الشراكة الأمريكية بالغة الأهمية بالنسبة للأوكرانيين".

وكانت واشنطن تعهدت الخميس بالوقوف إلى جانب كييف في حال قيام روسيا بأي "اعتداء"، بعدما اتّهم الرئيس زيلينسكي روسيا بحشد قواتها على الحدود.

وأثارت أسابيع من المواجهات التي تجددت على الخطوط الأمامية المخاوف من احتمال تصاعد حدة النزاع في شرق أوكرانيا حيث تواجه قوات حكومية انفصاليين موالين لروسيا.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين الجمعة "لا شك في أنه من شأن سيناريو كهذا أن يزيد التوتر قرب الحدود الروسية. بالطبع، سيستدعي ذلك إجراءات إضافية من قبل روسيا لضمان أمنها".

ورفض تحديد الإجراءات التي قد يتم اتّخاذها، لكنه شدد على أن روسيا لا تقوم بأي تحرّكات لتهديد أوكرانيا. وقال "روسيا لا تهدد أحدا، ولم تهدد أحدا قط".