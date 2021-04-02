اليونان تتهم تركيا بتسهيل عمليات هجرة اللاجئين غير الشرعيين إلى أوروبا

اتهمت اليونان اليوم الجمعة السلطات التركية بتسهيل هجرة اللاجئين غير الشرعين عبر الممر المائي الواقع بين الساحل التركي وجزيرة ليسبوس اليونانية.

وتأتي الاتهامات في وقت تتزايد فيه التوترات بين أنقرة وأثينا حول عدد من الملفات أهمها الهجرة غير الشرعية والنزاع حول حقوق التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال خفر السواحل اليوناني إن ثلاثة حوادث وقعت صباح الجمعة شهدت مرافقة سفينتين تركيتين ودفعهما لزوارق تنقل مهاجرين غير شرعيين نحو المياه الإقليمية اليونانية.

ووصف وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراشي تلك الوقائع بالـ"استفزاز غير المبرر" من قبل تركيا.

وقال في بيان: "أبلغ خفر السواحل اليوناني هذا الصباح عن حوادث متعددة لمرافقة خفر السواحل والبحرية التركية لقوارب المهاجرين المتجهة إلى حدود أوروبا في محاولة لإثارة تصعيد مع اليونان".

وأضاف: "مما لا شك فيه أن هؤلاء المهاجرين غادروا الشواطئ التركية وبالنظر إلى حقيقة أنهم تلقوا الدعم من تركيا، لم يكونوا في خطر".

ولم تعلق السلطات التركية على تلك الاتهامات حتى الآن.

ولطالما تبادلت أثينا وأنقرة الاتهامات بشأن الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، حيث قالت تركيا ومنظمات غير حكومية إن خفر السواحل اليوناني يمنع دخول المهاجرين بشكل غير قانوني كما يمنعهم من الحق في تقديم طلبات اللجوء.

وترد أثينا على ذلك بالقول إن تركيا لا تؤدي دورها في قمع الهجرة غير الشرعية بل وتساعد المهاجرين على الوصول إلى اليونان بشكل غير شرعي.

ثلاثة حوادث

في الحوادث التي تم الإبلاغ عنها يوم الجمعة، قال خفر السواحل اليوناني إن سفينة دورية تركية دخلت المياه الإقليمية اليونانية وضايقت زورقا لخفر السواحل اليوناني من خلال إجراء مناورات خطيرة.

وأظهر مقطع فيديو نشره خفر السواحل اليوناني سفينة لخفر السواحل التركية وهي تقترب منع الزورق اليوناني بسرعة عالية مما تركه في حالة تأرجح.

في حادثة ثانية في المنطقة نفسها، قال خفر السواحل اليوناني إن سفينة تابعة لخفر السواحل التركي كانت ترافق زورقا يعج بالمهاجرين باتجاه المياه الإقليمية اليونانية ولم تستجب "لجهود الاتصال المتكررة" لدورية يونانية قريبة.

وأضاف البيان أن زورق المهاجرين لم يدخل المياه اليونانية وتم نقل ركابه في النهاية بواسطة سفينة ثانية تابعة لحرس السواحل التركي بعد مغادرة الزورق الأول.

وفي الحادث الثالث، عثرت سفينة تابعة لخفر السواحل اليوناني على زورق آخر لمهاجرين بالقرب من الحدود بين البلدين ولكن داخل المياه الإقليمية التركية.

وجاء في البيان أن سفينتين تركيتين اقتربتا من الزورق وحاولتا دفعه إلى المياه الإقليمية اليونانية دون نجاح.