إسبانيا تُعيد المئات من العالقين في المغرب

قررت السلطات الإسبانية إعادة المئات من مواطنيها والمقيمين فيها من المغرب عبر عبّارات ورحلات جوية خاصة.

ويأتي القرار بعد حظر السلطات المغربية الرحلات الجوية إلى كل من إسبانيا وفرنسا يوم الإثنين الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليز إن حوالي ثلاثة آلاف مقيم في إسبانيا تقطعت بهم سبل العودة بسبب إلغاء الرحلات الجوية.

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن عبارة تحمل 750 مسافراً ستنطلق من ميناء طنجة المغربي فيما ستحمل رحلة جوية خاصة 200 مسافر من الدار البيضاء إلى إسبانيا.

ومن المقرر أن تغادر عبارة أخرى المغرب باتجاه إسبانيا يوم الثلاثاء القادم.