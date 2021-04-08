الشرطة المغربية تعتقل 20 معلما متعاقدا خلال احتجاجات بالرباط تطالب بالشغل القار

تظاهر مدرسون مغربيون متعاقدون وأنصارهم في عاصمة المملكة الرباط، مطالبين بالتوظيف القار، والاندماج في الخدمة المدنية. ووقعت صدامات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة الذين تدخلوا لفض الاحتجاج.

وقالت إحدى المدرسات المشاركات في المظاهرة هي فاطمة الزهراء أمزغر، إن المجلس الوطني وهي التنسيقية الوطنية للمعلمين المتعاقدين، أعلن استمرار الإضراب الوطني والتظاهر لليوم الثالث، ردا على اعتقال الشرطة المغربية عشرين ناشطا.

وقالت عضوة أخرى في التنسيقية الوطنية للمعلمين المتعاقدين هي رجاء آيتسي، إن تطور المسألة حصل بعد تدخل الشرطة يومي 6 و7 نيسان/أبريل، أثناء المظاهرات التي تم حظرها، وشهدت اعتقال 20 مدرسا في اليوم الأول، مشيرة إلى أن سلسلة الاحتجاجات ستتواصل في ظل اعتقال مدرسين آخرين لا يعرف عددهم بالتحديد.

أما المدرس طه وداني وهو من مدينة سلا، فيقول إنه من سوء الحظ أن ترى القمع الذي يعاني منه المحتجون، أمام صمت الوزارة التي ترفض فتح الحوار مع المدرسين المتعاقدين، مبينا اعتراضه على برنامج التأهيل المهني، لأنه وزملاءه يريدون العمل تحت أنظار وزارة التربية، وليس الأكاديميات الجهوية للتربية.