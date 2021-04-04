شاهد: "دحرجة البيض"... طقس تقليدي لإحياء عيد الفصح في ليتوانيا

يحيى السكان في ليتوانيا طقسا بات تقليديا مع حلول كل عيد فصح ويتمثل في لعبة تسمى "دحرجة بيض الدجاج".

وعادة ما يمارس هذا التقليد باستخدام حبات بيض حقيقة على مسارات خشبية قصيرة بطول متر واحد، لكن وعلى غير العادة قامت بلدة صغيرة في شمال غرب ليتوانيا بتعديل هذه اللعبة.

وشيد المركز الثقافي في بلدة تيركسليا الواقعة شمال غرب البلاد مسارا بطول 59 مترا في أرض المهرجانات المحلية في الهواء الطلق، كما صنع حبات من "البيض الخشبي" تزن ما بين 2 إلى 7 كيلوغرامات.

وتعد مسابقات دحرجة البيض واحدة من أكثر الطقوس الشعبية المحبوبة لدى الأطفال وحتى الكبار وتقام بعد إفطار عيد الفصح.

ويرتكز هدف اللعبة على ملامسة بيضة اللاعب لحبات البيض الأخرى لمنافسيه، ويفوز في النهاية صاحب البيضة التي لامست أكبر عدد من حبات البيض الأخرى.

كما يراقب المشاركون في اللعبة المسافة التي تقطعها البيضة. حيث يُعتقد أن الشخص الذي تتدحرج بيضته إلى أبعد نقطة يعنى أنه مقبل على سنة مليئة بالسعادة والفرح.

يذكر أن المسار الذي استغرق بناؤه ثلاثة أسابيع يعد أطول بـ 14 مترًا من الرقم القياسي الليتواني السابق المسجل في عام 2007.