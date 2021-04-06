تسجيل صوتي للأمير حمزة بن الحسين: أنا أردني حر ولي الحق أن اخدم وطني

قدم ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، الذي اتهم بالتورط في مخطط لزعزعة أمن واستقرار الاردن، نفسه كأردني حر يريد خدمة وطنه كما وعد والده الراحل الملك حسين، وفق تسجيل صوتي.

والتسجيل الذي تم تداوله الثلاثاء على فيسبوك، قُدم على أنه تسجيل لحديثه السبت مع رئيس أركان الجيش يوسف الحنيطي في قصر الأمير.

وقال الأمير في مقطع فيديو نشرته مساء السبت محطة بي بي سي إنه سجل هذا الحديث الذي يتم التعرف من خلاله على صوته.

ويقول الأمير حمزة للحنيطي "سيدي أنا أردني حر إبن والدي لي الحق أن أختلط بأبناء شعبي ووطني وأخدم وطني مثل ما وعدت وأقسمت له وهو على سرير الموت"، عام 1999.

ويضيف "أين كنت أنت قبل 20 عاماً، أنا كنت ولي عهد هذا البلد بأمر من والدي يرحمه الله، أقسمت له أن أظل أخدم وطني وشعبي طوال حياتي".

ويتضح من صوت الأمير أنه غضب عندما اتهمه الحنيطي بلقاء العديد من الناس والحديث الذي يتم تناقله عبر مواقع الاتصال الاجتماعي "وعن أداء سيدنا ولي العهد (الأمير حسين)".

ويقول الحنيطي للأمير "سيدي أنا واياك نعرف أن الناس بدأت تتكلم أكثر من اللازم. لذلك أرجو من سمو الأمير اعتباراً من هذا اليوم أن يصير هناك التزام من سموك بعدم الذهاب إلى هذه المناسبات وعدم الاختلاط بمناسبات داخلية وخارجية والالتزام بالزيارات العائلية للعائلة الهاشمية فقط".

ويضيف الحنيطي "سيدي هذه رسالة منا نحن مدراء الأجهزة الأمنية نقول لك أنك تعديت الخطوط الحمراء".

ويجيبه الأمير "أنا تخطيت الخطوط الحمراء؟ طيب أشكرك توكل على الله، الله يعطيك العافية".

ويضيف "سيدي اسمعني أنا أحترمك كشخص ولكن التخبيص (سوء الإدارة) الذي يحصل في هذا البلد راح يدمرنا كلنا ويدمر إرث آبائي وأجدادي".

ويؤكد "التخبيص (سوء الإدارة) اللي يصير فيها مش بسببي وأنتو عارفين من مين وأنا عارف من مين".

وينتهي الحديث بطلب الأمير حمزة من الحنيطي المغادرة وقوله له: "المرة القادمة لا تأتي تهددني في بيتي، بيت الحسين".