الجيش: الأمير حمزة "طُلب منه التوقف عن تحركات تُوظف لاستهداف" أمن الأردن

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي مساء السبت، أنّ الأخ غير الشقيق للملك الأردني، الأمير حمزة، "طُلب منه التوقف عن تحركات تُوظف لاستهداف" أمن الأردن.

وأكد الحنيطي، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا، "عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال" ولي العهد السابق، ولكنه أوضح أنّه "طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره".

وأكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة وقوف بلاده مع المملكة الأردنية، مشيرا إلى دعمه الإجراءات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني لحفظ أمن بلاده.

ومن جانبها، أعربت الرئاسة المصرية عن تضامنها الكامل مع الأردن وقيادته الممثلة بالملك عبدالله الثاني.

هذا وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الملك عبدالله الثاني شريك رئيسي للولايات المتحدة ويحظى بـ "دعمنا الكامل".