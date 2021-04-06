شاهد: زيارة لمختلف زوايا المتحف القومي للحضارة المصرية

أقبل الزوار المصريون على تصفح معروضات تاريخ مصر الفرعوني في متحف مصر الوطني الجديد للحضارة المصرية في حي الفسطاط في القاهرة القديمة، بعد أن افتتح بالكامل للجمهور غداة موكب من العوامات حملت بقايا محنطة لـ 22 فرعونًا عبر العاصمة إلى مكان استراحتهم الجديد في المتحف.