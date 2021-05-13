شاهد: متحف "تيت مودرن" لندن يعود بإبداعات النحات الفرنسي أوغست رودين

بعد القرار الذي اتخذته السلطات في المملكة المتحدة الرامي إلى إعادة فتح البلاد تدريجيا، وللمرة الأولى منذ ما يقرب من خمسة أشهر يعود متحف "تيت مودرن" إلى الواجهة، بعد أن قرر تشريع أبوابه مجددا أمام الزوار لاستشكاف إبداعات النحات الفرنسي أوغست رودين.

تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه السلطات المحلية إلى توسيع رقعة الأماكن المستفيدة من رفع حالة الإغلاق الكلي التي فرضت قبل أشهر لكبج استشراء فيروس كورونا، يوم الاثنين 17 مايو/أيار، وتشمل إعادة فتح المطاعم والحانات والمقاهي ودور السينما والمسارح وقاعات الحفلات الموسيقية والكازينوهات والمتاحف ومساحات اللعب الداخلية للأطفال.

وفور صدور هذا القرار، أعلن معرض الفن الحديث في لندن، تيت مودرن، فتح أبوابه أمام عشاق الفنون وأعمال رودين يوم الإثنين الموافق في 17 مايو/أيار مشيرا إلى أنه من المقرر أن يستمر المعرض لغاية 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أي لمدة ستة أشهر، حتى يتثنى لأكبر عدد ممكن من الأشخاص أن يزوروا المعرض.

تم تحديد موعد قبام هذا المعرض في وقت سابق من العام ويضم العديد من الأعمال الفنية واللوحات تم استعارتها من متحف رودين في باريس.

يقول أخيم بورشاردت هيوم، مدير المعارض في تيت مودرن، إن إعادة فتح المكان بعد أشهر من الإغلاق "تشعرنا بالارتياح الشديد"، وأضاف "من الصعب تقدير حجم الارتياح الذي تشعر به".

من المقرر إعادة افتتاح متاحف تيت الأربعة يوم الإثنين (17 مايو/أيار)، بما في ذلك محطة توليد الطاقة السابقة، مع الحرص على تقليل أعداد الزوار في محاولة للتقيد بإرشادات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي.

وبسبب حالة الإغلاق التي فرضت في البلاد، أغلقت الوجهات السياحية الأشهر في المملكة المتحدة، أبوابها معظم الوقت في عام 2020.

وينقل معرض تيت مودرن الجديد، المخصص لـ أوغست رودين، كيف كسر النحات الفرنسي قواعد النحت الكلاسيكي، ونجح في خلق صورة مختلفة تمامًا عن جسم الإنسان.

يضم المعرض أكثر من 200 عمل فني، من بينها أشهر أعمال رودين مثل "المفكر" و "القبلة".

ومعظم هذه الأعمال تم استعارتها من متحف رودين الواقع في العاصمة الفرنسية باريس ولم يتم عرضها خارج فرنسا من قبل.