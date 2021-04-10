مجموعة الأزياء الإيطالية "تودز" تضم نجمة "إنستغرام" كيارا فيرانيي إلى مجلس إدارتها

أعلنت مجموعة الأزياء الإيطالية الفاخرة "تودز" الجمعة أنها عينت أبرز "المؤثرات" الإيطاليات عبر مواقع التواصل الاجتماعي كيارا فيرانيي في مجلس إدارتها.

واعتبر الرئيس التنفيذي للمجموعة دييغو ديلا فالي في بيان أن "إلمام كيارا بعالم الشباب سيكون ثميناً بالتأكيد".

وعلّقت المدوّنة ومصممة الأزياء الإيطالية البالغة 33 عاماً على تعيينها، فاعتبرت أن انضمامها إلى مجموعة "تودز" يعني "إعطاء صوت" لجيلها من خلال إحدى الشركات الإيطالية الرائدة في العالم".

وعلى إثر هذا الإعلان، شهد سعر سهم "تودز" في بورصة ميلانو ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته 14 في المئة، ووصل 32,74 يورو عند الإغلاق .

وتُعتبر فيرانيي من نجمات تطبيق "إنستغرام" ويبلغ عدد متابعيها نحو 23,3 مليوناً، وهي عُرفت العام 2009 من خلال مدونة أزياء بعنوان "ذي بلوند سالاد".

ثم أطلقت مجموعتها الخاصة للأحذية العام 2015، قبل أن تتعاون مع عدد من العلامات التجارية للأزياء، منها "ديور" و"شانيل"، وتصبح بالإضافة إلى مدونتها رائدة أعمال في الأنشطة التجارية ومنها متجر على الإنترنت.

وتمتلك عائلة فيلا فالي علامة "تودز" منذ تأسيسها العام 1978، وشهدت المجموعة التي اشتهرت بالأحذية من دون كعب انخفاضاً بنسبة 30,4 في مبيعاتها التي تراجعت إلى 637,1 مليون يورو العام 2020 تحت تأثير وباء كوفيد-19.

بالإضافة إلى "تودز"، تمتلك المجموعة علامات عدة أبرزها "هوغان" و"روجيه فيفييه" التي اتخذت عارضة الأزياء الفرنسية السابقة إينيس دو لا فريسانج سفيرة لها.