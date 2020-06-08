"شانيل" تقدم مجموعتها الأولى منذ "أزمة كورونا" عبر الإنترنت

تكشف دار "شانيل" اليوم الاثنين عبر الإنترنت عن مجموعتها الجديدة لموسم 2020-2021 بعد إلغاء عرض خاص بها كان مقررا تنظيمه أساسا في السابع من أيار/مايو في مدينة كابري الإيطالية بسبب الأزمة الصحية الراهنة.

وأكدت فيرجيني فيار التي خلفت كارل لاغرفيلد في الإدارة الفنية لهذه الدار الفرنسية العريقة، في تصريحات لصحيفة "لوفيغارو" أن "هذه الانتكاسة لم تؤثر كثيرا على المجموعة التي كنت أرغب في أن تكون في كل الأحوال أصغر وأخف على المستويات كافة. لدينا حوالى خمسين زيا (في مقابل 70 في العادة)".

وتنظم الماركات الكبرى عادة في الربيع عروض أزياء خلال الفترة الفاصلة ما بين الموسمين الاعتياديين، خصوصا في الخارج بعيدا عن أسابيع الموضة السنوية الأربعة.

وفي مطلع آذار/مارس، أعلنت "شانيل" إلغاء هذا العرض بحجة إعطاء "الأولوية الرئيسية" إلى "صحة وراحة" فرق العمل والمدعوين. وأشارت الدار الفرنسية حينها إلى أنها تفكر بـ"حلول بديلة".

وفي المقابلة مع صحيفة "لوفيغارو"، أكدت المديرة الفنية للدار أنها عادت لارتياد مكاتب "شانيل" في مطلع أيار/مايو بعد أسابيع من "الاجتماعات مع المشاغل عبر الفيديو".

وقالت "يجب إعادة تحريك عجلة العمل. لا نعلم كثيرا كيف سيُستأنف نشاطنا لكن إذا لم نفعل شيئا فإننا سنواجه كارثة".