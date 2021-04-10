السعودية تعلن إعدام 3 عسكريين بعد إدانتهم بجريمة "الخيانة العظمى"

أعلنت المملكة العربية السعودية تنفيذ عقوبة الإعدام بحق ثلاثة عسكريين بعدما أدينوا بارتكاب جريمة "الخيانة العظمى" بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن وزارة الدفاع.

ولم توضح الوكالة الجهة التي تعامل معها العسكريون الثلاثة، ولكنها ذكرتهم بالأسماء، مضيفة أن العقوبة أنزلت بهم "لما ورد في الأحكام الشرعية والأنظمة المرعية".

والعسكريون الثلاثة بنفس الرتبة العسكرية (جندي أول)، وبحسب "واس"، أسفر التحقيق معهم بإدانتهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بالتعاون مع العدو بما يخل بكيان المملكة ومصالحها العسكرية".

وذكرت الوكالة أيضاً أن "أمراً ملكياً بإنفاذ ما تقرر بحق العسكريين صدر بعد "استيفاء إجراءات تدقيق الحكم والمصادقة عليه".

وبحسب أرقام صادرة عن منظمة العفو الدولية، نفذت المملكة العربية السعودية 184 حكماً بالإعدام في 2019، ما جعلها تحتل المرتبة الثالثة عالمياً، بعد الصين وإيران.