يجمع هذا القارب الذي لا يتجاوز طوله سبعة أمتار التقنيات البحرية والبرية والجوية، فهو يتدحرج على الطريق بواسطة عجلات القيادة الثلاث قبل الانزلاق في البحر. مالك القارب أكد أنه اشتراه لسهولة الاستخدام، مشيرا إلى أنه قارب بتصميم "ثوري". تمّ اختيار "ترينغا" اسما لهذا القارب وهو اسم يُطلق على طائر بحري. سرعة القارب تصل إلى 16 كيلومترا على الطريق البرية، وهو مزود بمؤشرات ومصابيح أمامية ومصابيح خلفية وزجاج أمامي وأحزمة أمان.
على الطريق، يسير "ترينغا" مثل السيارة تمامًا ويتمتع بسهولة المناورة وعلى الماء، تتغير الأمور إذ ينزلق بسهولة وتتراجع العجلات لتحل محلها شرائح الهيكل المصنوع من الألمنيوم عبر الأمواج، مدفوعة بمحرك قوي. وفي البحر تصل سرعة القارب إلى 70 كيلومتر في الساعة.
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