كيف يقرأ إعلان البيت الأبيض "عدم ضلوع" الولايات المتحدة في انفجار المنشأة النووية الإيرانية؟

قال البيت الأبيض الإثنين إن الولايات المتحدة "ليست ضالعة" في الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز الإيرانية الأحد، ما يشير إلى أن الإدارة الأميركية تحاول أخذ مسافة من المستجدات خصوصاً وأنها تفاوض إيران من أجل العودة إلى الاتفاقية النووية المبرمة في 2015.

وكانت إيران اتهمت سابقاً إسرائيل بالوقوف وراء الانفجار ووعدت بالرد في الزمان "المناسب" والانتقام.

وتبدأ الأربعاء المقبل في فيينا، الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين الأميركيين والإيرانيين حول الاتفاقية النووية، بالإضافة إلى الدول الراعية لها (روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا) ولكن توقيت الانفجار قد يقلل من فرصة التوصل إلى حلّ.

ورغم أن الموقف الأوروبي، وإلى جانبه الروسي، يرفضان تقويض المحادثات الدائرة حالياً، سيكون الانفجار الأخير بمثابة عقبة أمام إدارة جو بايدن، تضاف إلى ذلك هجمات إسرائيلية تمّت ضدّ سفن إيرانية مؤخراً.

واليوم الإثنين، التقى وزير الدفاع الأميركي ليود أوستن برئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في القدس. وفي مؤتمر صحافي مشترك أكد نتنياهو أن إيران "الخطر الأكبر في المنطقة وأن إسرائيل لن تسمح بحصولها على السلاح النووي".

وفيما أكد أوستن التزام الولايات المتحدة بحماية أمن إسرائيل لم يأتِ على ذكر إيران أبداً.