إعلام عبري يتحدث عن استهداف سفينة شحن إسرائيلية بالقرب من سواحل الإمارات

تعرضت سفينة تملكها شركة إسرائيلية لهجوم بالقرب من السواحل الإماراتية قبالة إيران، وفق ما أفادت وسائل إعلام اسرائيلية مساء الثلاثاء، وسط ما يبدو تصعيداً جديداً بين طهران والدولة العبرية.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أمنية فضلت عدم الكشف عن هويتها أن السفينة "هايبريون راي" قد "تعرضت لضرر طفيف" صباح الثلاثاء بنيران من المحتمل أن تكون إيرانية بالقرب من ميناء الفجيرة الاماراتي.

وتأتي هذه المعلومات بعد أن نشرت قناة الميادين اللبنانية، المقربة من سوريا وإيران، معلومات تشير إلى هجوم على سفينة "هايبريون راي" التي ترفع علم جزر بهاماس لكن تديرها شركة راي للملاحة الإسرائيلية والتي استهدفها هجوم مماثل في شباط/فبراير الماضي.

وكانت سفينة شحن السيارات "إم في هيليوس راي" الإسرائيلية متّوجهة على ما يبدو من الدمام في السعودية إلى سنغافورة عندما تعرّضت لانفجار في شمال غرب خليج عُمان، وفق مجموعة "درياد غلوبال" التي تتخذ من لندن مقراً وتعنى بالأمن البحري.

واتّهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران باستهداف السفينة، وهو ما نفته طهران. وفي آذار/مارس، نددت إيران بـ"الهجوم التخريبي" الذي استهدف سفينة شحن إيرانية في البحر المتوسط.

وحددت مواقع تتبع السفن مكان "هايبريون راي" الثلاثاء على بعد حوالى ثلاثين كيلومتراً من السواحل الإماراتية، عند مخرج مضيق هرمز، قبالة إيران. ويأتي هذا الحادث الجديد بعدما اتهمت إيران إسرائيل الإثنين بأنها خرّبت الأحد مصنعاً لتخصيب اليورانيوم في نطنز، متوعدة إياها بـ"الانتقام" وبتكثيف أنشطتها النووية في أوج الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الغربية العام 2015.

من جهتها نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية القول إن "اسرائيل لعبت دوراً" في ما حصل في نطنز. واعتبر محللون الإثنين أنه مع الهجوم على المجمع، في حال تم تأكيد ذلك، فإن إسرائيل تسعى إلى تقويض المحادثات الجارية في فيينا.