جونسون آند جونسون تؤجل إطلاق لقاحاتها في أوروبا بعد تعليق استخدامها في الولايات المتحدة

أعلنت شركة جونسون آند جونسون إنها ستؤجل عملية طرح لقاحاتها المضادة لكوفيد-19 في أوروبا، بحسب بيان رسمي.

ويأتي إعلان الشركة بعدما أوصت الولايات المتحدة سابقاً اليوم، "بتعليق مؤقت" للقاح جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة، للتحقيق في تقارير متعلقة بجلطات دموية خطيرة محتملة.

وقالت جونسون آند جونسون "اتّخذنا القرار بتأجيل استباقي لإطلاق لقاحنا في أوروبا".

واليوم قال مسؤول أميركي إن مريضاً توفي بعدما عانى من مضاعفات ناجمة عن تجلط في الدم عقب تلقيه اللقاح، وإم هناك آخر في حالة حرجة.

وقال بيتر ماركس، وهو عالم بارز في إدارة الغذاء والدواء، إن 6 أشخاص تبلغ أعمارهم بين 18 و48 عاماً تعرّضوا لنوع نادر من تجلّط الدم في الدماغ مع انخفاض عدد الصفائح الدموية لديهم خلال فترة ما بين ستة إلى 13 يوماً من تلقيهم لقاح جونسون آند جونسون.

وفي بيان مشترك الثلاثاء، قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء إنها تحقق في جلطات تعرضت لها ست نساء بعد أيام من تلقيهن اللقاح، بالإضافة إلى انخفاض عدد الصفائح الدموية لديهن.

أعطيت حتى اللحظة أكثر من 6.8 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون في الولايات المتحدة.

وستوقف قنوات التوزيع الفدرالية الأمريكية، بما في ذلك مواقع التلقيح الشامل، استخدام اللقاح مؤقتاً، ومن المتوقع أن تتبعها الولايات الأخرى والمزودون الآخرون.

كما ستجتمع اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الأربعاء لمناقشة الحالات، كما بدأت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحقيقاً في الحالات.

وقالت الدكتورة آن شوشات، النائب الرئيسي لمدير مركز السيطرة على الأمراض والدكتور بيتر ماركس، مدير مركز البيولوجيا التابع لإدارة الغذاء والدواء التقييم والبحث في بيان مشترك إن توصية صدرت بوقف استخدام هذا اللقاح مؤقتًا بدافع الحذر الشديد، حتى تكتمل التحقيقات.