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الولايات المتحدة الأمريكية

مسؤولون: القوات الأميركية ستنسحب من أفغانستان في 11 أيلول/سبتمبر

بقلم:  يورونيوز
صورة أرشيفية لوزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو يتحدث إلى قوات التحالف في قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان، 9 يوليو 2018
صورة أرشيفية لوزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو يتحدث إلى قوات التحالف في قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان، 9 يوليو 2018   -   حقوق النشر  Andrew Harnik/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved
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قالت وسائل إعلام أميركية، الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين، إن الرئيس جو بايدن سيعلن قريباً أن القوات الأميركية ستنسحب من أفغانستان في 11 أيلول/سبتمبر، وذلك بعد عشرين عاماً على الهجوم الإرهابي الذي استهدف برجي التجارة في مانهاتن.

وقرار بايدن يعني أن هناك نحو 3000 عسركي أميركي سيبقون في أفغانستان بعد الأول من أيار/مايو، وهو موعد الانسحاب العسكري الذي حددته إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب.

وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية إن بايدن يحدد موعداً "لانسحاب نهائي" ويأمل ألا يتصاعد مستوى العنف - وهو ما هددت به حركة طالبان في حال بقاء الجنود الأميركيين على الأراضي الأفغانية بعد تاريخ الأول من أيار/مايو.