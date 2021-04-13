مسؤولون: القوات الأميركية ستنسحب من أفغانستان في 11 أيلول/سبتمبر

قالت وسائل إعلام أميركية، الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين، إن الرئيس جو بايدن سيعلن قريباً أن القوات الأميركية ستنسحب من أفغانستان في 11 أيلول/سبتمبر، وذلك بعد عشرين عاماً على الهجوم الإرهابي الذي استهدف برجي التجارة في مانهاتن.

وقرار بايدن يعني أن هناك نحو 3000 عسركي أميركي سيبقون في أفغانستان بعد الأول من أيار/مايو، وهو موعد الانسحاب العسكري الذي حددته إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب.

وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية إن بايدن يحدد موعداً "لانسحاب نهائي" ويأمل ألا يتصاعد مستوى العنف - وهو ما هددت به حركة طالبان في حال بقاء الجنود الأميركيين على الأراضي الأفغانية بعد تاريخ الأول من أيار/مايو.