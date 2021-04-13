شاهد: المعتمرون يطوفون حول الكعبة ملتزمين بالإجراءات الصحية في أول أيام رمضان

في أول أيام شهر المبارك، الثلاثاء، أدى المعتمرون طوافاً بالكعبة المشرفة اتسم بالتباعد الاجتماعي. وتسمح السلطات في مكة بدخول أعداد محدودة من المصلين داخل المسجد الحرام في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا. كما قررت السلطات السعودية السماح فقط للأفراد الذين تم تطعيمهم أو تعافوا مؤخراً من الفيروس بأداء الصلاة في المسجد الحرام.

ويحتفل المسلمون في أنحاء كثيرة من العالم ببداية شهر رمضان، لكن الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض البلدان أدى مرة أخرى إلى تقييد الحركة ومظاهر الشهر الكريم مثل صلاة القيام والتراويح التي كانت تستمر لفترات أطول في الظروف العادية.