شاهد: أعداد قليلة من المصلين والمعتمرين بمحيط الكعبة عشية رمضان في ظل إجراءات مكافحة كورونا بالمملكة

توافد عدد قليل من المسلمين المقيمين في مكة المكرمة الإثنين لأداء الصلاة في محيط الكعبة عشية بداية شهر رمضان. وأعلنت لجنة ترقب هلال رمضان في المملكة العربية السعودية الثلاثاء أول أيام شهر رمضان. وعادة ما تكون الكعبة مكتظة بالمصلين طوال الشهر الكريم لكن الأعداد كانت محدودة الإثنين بسبب القيود الصارمة المرتبطة بالحد من تفشي فيروس كورونا.

وسبق وأن أعلنت السلطات السعودية، أنها ستسمح فقط للأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" بأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام بمكة المكرمة خلال شهر رمضان.

وذكرت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان أن منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام بمكة، وكذلك زيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة، سيكون "بدءًا من الأول من رمضان، للأشخاص المحصنين"، موضحةً أن الشخص المحصّن هو "الحاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصّن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعاف من الإصابة".

ويشار إلى أن العمرة التي يمكن أداؤها على مدار العام، تشهد في شهر رمضان زخماً استثنائياً، غير أنه مع بدء انتشار فيروس كورونا اتخذت السلطات في السعودية إجراءات احترازية للحد من تفشي الوباء، وقامت في شهر آذار/مارس من العام الماضي بتعليق العمرة لسبعة أشهر فتحت بعدها المسجد الحرام أمام المصلين، واستأنفت السماح بأداء مناسك العمرة جنباً إلى جنب مع تخفيفها الإجراءات والقيود التي فرضتها بسبب الجائحة.

وسجلت السعودية التي يبلغ عدد سكّانها نحو 34 مليون نسمة، منذ اكتشاف فيروس كورونا في الصين في أواخر العام 2019، سجلت أكثر من 390 ألف إصابة بـ"كوفيد-19" توفي منهم أكثر من 6700 شخص. وأعلنت السلطات أنها طعمت نحو 5 ملايين شخص حتى الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد للفيروس.