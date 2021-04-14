شركة "راين إير" الإيرلندية تخسر دعوى قضائية ضد شركات منافسة بشأن المساعدات الحكومية

خلصت محكمة العدل الأوروبية وهي أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي، إلى أن شركة"راين إير" الأيرلندية للطيران منخفض التكلفة، غير "محقة" في دعواها التي رفعتها أمام هيئات المحكمة في لوكسمبورغ والتي تتعلق بالمساعدات الحكومية لشركات الطيران المنافسة لها داخل الاتحاد الأوروبي.

ورفض قضاة المحكمة حجج شركة النقل منخفضة التكلفة بأن "المساعدة التي قدمتها السويد والدنمارك وفنلندا لشركتي طيران أخريين لتجاوز أزمة كوفيد-19 كانت غير قانونية" حسب لائحة الدعوى التي قدمتها "راين إير". كما أوضحت الشركة الإيرلندية أن " المساعدات تشكل عمليات إنقاذ غير عادلة للدولة لشركات النقل الوطنية".

وقالت محكمة العدل الأوروبية إن الإعانات التي تقدر بملايين اليورو التي منحتها الدنمارك والسويد لشركة النقل الإسكندنافية SAS "تتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي". التي حصلت عليها بالمثل شركة Finnair، متوافقة مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

وأصدرت المحكمة العامة قرارين مماثلين قبل شهرين في قضايا مختلفة تتعلق بفرنسا والسويد. وافقت المفوضية الأوروبية ، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ، التي تراقب مساعدات الدولة وقضايا المنافسة الأخرى ، على العديد من خطط المساعدة لشركات الطيران المتعثرة في أعقاب الوباء ، خاصة بعد إغلاق الحدود والقيود الأخرى التي أوقفت معظم السفر الجوي.

يمكن الطعن في قرارات المحكمة على نقاط قانونية فقط

وفي نيسان/أبريل العام الماضي، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن شركة"راين إير" الأيرلندية للطيران كانت مخطئة عندما أخفت الضرائب والرسوم المضافة لأسعار الرحلات الأولى التي عرضتها على الإنترنت للعملاء. وخلصت محكمة العدل الأوروبية إلى أنه يجب على شركات النقل الجوي، من المرة الأولى التي تعرض فيها الأسعار على الإنترنت، الإشارة إلى ضريبة القيمة المضافة على الرحلات المحلية والرسوم التي تفرض للدفع ببطاقة الائتمان.