شاهد: العراقيون يتلقون جرعات من لقاح فايزر-بايونتيك المضاد لكوفيد-19

تلقى الآلاف من العراقيين في أحد مراكز التطعيم في مستشفى الكندي في العاصمة العراقية بغداد جرعة من لقاح كوفيد-19. وتتمثل الجرعة في لقاح "فايزر-بايونتيك". وتشير الأرقام إلى تلقي 50 ألف عراقي جرعة من اللقاح المذكور الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل بعملية التطعيم ضدّ الفيروس المستجد تسلّم العراق 336 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا في إطار برنامج "كوفاكس" التابع للأمم المتحدة في ثاني عملية تسليم للدولة العربية الأكثر تضررًا من وباء فيروس كورونا.

وأغلقت السلطات العراقية مؤخرا عدة أحياء في العاصمة بغداد فيما حذّرت من أنها ستقفل المتاجر التي لن يتلقى موظفوها اللقاح، في وقت تواصل فيه أعداد الإصابات بكوفيد-19 الارتفاع. ومنذ أن ظهر الوباء في العراق أواخر شباط/فبراير 2020، لم ينتشر بكثافة استخدام الكمامات والوسائل الوقائية الأخرى، فيما لم يمنع فرض أكثر من حظر تجول خلال العام الماضي حصول تجمعات وزيارات دينية ضمّت ملايين الأشخاص.

وتفرض السلطات منذ أسابيع حظراً للتجول اعتباراً من الثامنة مساء باستثناء يومي الجمعة والسبت حين يكون الإغلاق تاماً، وستواصل العمل به خلال شهر رمضان.

ووضعت الكتل الاسمنتية بطلب من اللجنة العليا للصحة والبيئة الحكومية، المعنية بمكافحة الوباء، بعد ارتفاع كبير في أعداد الإصابات خلال الأيام الماضية.

وراوحت الإصابات الجديدة بين 7 آلاف و8 آلاف و500 في اليوم في بلد يعاني نقصاً بالأطباء والمستشفيات والأدوية منذ عقود.