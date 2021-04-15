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الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الخارجية الأمريكي يزور أفغانستان لمناقشة الانسحاب العسكري

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بقلم:  يورونيوز
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وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين رفقة الرئيس الأفغاني أشرف غني في كابول
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين رفقة الرئيس الأفغاني أشرف غني في كابول   -   حقوق النشر  أ ف ب
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وصل وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن الخميس إلى افغانستان في زيارة غير معلنة ليعرض على الحكومة الأفغانية خطة إدارة بايدن لسحب كل القوات الأميركية بحلول 11 أيلول/سبتمبر في الذكرى العشرين لهجمات 2001.

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وتحادث بلينكن مع الرئيس الأفغاني أشرف غني فضلا عن مسؤولين أمريكيين مقرهم في أفغانستان للبحث معهم في إعلان الرئيس جو بايدن الأربعاء أن الوقت قد حان "لوضع حد لأطول حرب خاضتها الولايات المتحدة" في تاريخها وقد بوشرت بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001.