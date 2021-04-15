شاهد: التحضيرات تجري على قدم وساق لتشغيل مترو الرياض نهاية العام

شارف جزء من مشروع مترو الرياض أو ما يعرف محلياً باسم "قطار الرياض" على الانتهاء، مما يعني أن عدة خطوط أضحت جاهزة تقريباً بانتظار أن يبدأ تشغيلها مع نهاية العام.

قطار الرياض جزء من مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض. هذا المشروع يشمل القطارات والحافلات على حد سواء.

مترو الرياض سيربط العاصمة السعودية من خلال ستة خطوط رئيسية تمتد على طول 85 محطة، بطاقة استيعابية تصل إلى 1.16 مليون راكب يومياً، وسرعة تقدر بـ80 كم/ ساعة.

تبلغ تكلفة مشروع المترو 22.5 مليار دولار.