غارة جوية إسرائيلية على مواقع فلسطينية في غزة إثر استهداف مستوطنة سديروت بصاروخ

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الجمعة أنّه شنّ غارات جوّية على غزّة، ردًا على إطلاق صاروخ من القطاع في اتّجاه مستوطنة سديروت الواقعة شمال القطاع، حيث احتمى المستوطنون بحسب القوات الإسرائيلية في الملاجئ.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "شنّت طائرات حربيّة وأخرى، قبل قليل، غارات على موقع لإنتاج وسائل قتاليّة، بالإضافة إلى نفق لتهريب الأسلحة وموقع عسكري تابع لحماس في قطاع غزّة، وذلك ردًا على إطلاق قذيفة صاروخيّة من القطاع نحو الأراضي الإسرائيليّة مساء أمس" الخميس.

وفي غزّة، قال مصدر أمني تابع لحركة حماس لوكالة فرانس برس: "إنّ طائرات الاحتلال شنت فجر اليوم الجمعة عدوانا جديدا، استهدفت أربعة مواقع ونقاط رصد للمقاومة في مدينة غزة ووسط القطاع وفي رفح (جنوب قطاع غزة)، ما أسفر عن أضرار مادّية جسيمة في هذه المواقع ومحيطها، دون أن تُسجّل إصابات".

وذكر شهود عيان أنّ المواقع المستهدفة تابعة لكتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس. وفي وقتٍ سابق، أوضح متحدّث باسم المجلس الإقليمي لمنطقة شاعر هنيغف المحاذية للقطاع الفلسطيني، أنّ المقذوف سقط في منطقة غير مأهولة ولم يخلّف ضحايا أو خسائر.

وخاضت حماس وإسرائيل ثلاث حروب بين عامي 2008 و2014. ومذّاك، تُطلَق بشكل متقطّع صواريخ وبالونات حارقة من غزّة تردّ عليها إسرائيل بضربات جوّية ضدّ مواقع لحماس والجهاد الإسلامي، ثاني أكبر حركة إسلامية مسلّحة في القطاع.

ويقطن مليونا فلسطيني قطاع غزّة الذي تفرض عليه إسرائيل حصارًا، وتُسيطر عليه حركة حماس منذ عام 2007. وتتجاوز نسبة الفقر في غزّة 50 في المائة، وقد تراجعت ظروف العيش أكثر مع فرض إغلاق لكبح تفشّي كوفيد-19.

ويوافق هذا العام الذكرى العاشرة لنشر إسرائيل نظام "القبة الحديد" الذي اعترض مئات الصواريخ، التي أطلِقت من غزّة وسوريا.