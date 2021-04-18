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إسرائيل

إسرائيل تعفي سكانها من ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن المفتوحة

بقلم:  يورونيوز
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شابات إسرائيليات بينهن ثلاث شرطيات بالقدس بعد قرار رفع وجوب ارتاداء الكمامات الواقية من وباء كورونا. 18/04/2021
شابات إسرائيليات بينهن ثلاث شرطيات بالقدس بعد قرار رفع وجوب ارتاداء الكمامات الواقية من وباء كورونا. 18/04/2021   -   حقوق النشر  MENAHEM KAHANA/AFP or licensors
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لم يعد ارتداء الكمامات الواقية من وباء كورونا في إسرائيل فرضا إلزاميا بعد اعلان وزارة الصحة الإسرائيلية عن انخفاض معدل العدوى بفضل نجاح حملة التطعيم ما مكن حكومة بنيامين نتنياهو رفع القيود على لبس الكمامات الواقية في الهواء الطلق مع استمرار ضرورة وضعها في الأماكن المغلقة، كما أعادت إسرائيل فتح المدارس والجامعات والمعاهد الأكاديمية العليا بشكل كامل للمرة الأحد الأولى منذ أكثر من عام.

وبعد موجة قوية من وباء كورونا كانت ضربت إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، سارعت تل أبيب إلى حملة تطعيم اعتبرت الأسرع والأوسع انتشارا في العالم وقامت بتطعيم أكثر من 53% من السكان البالغ عددهم تسعة ملايين ومئتين وخمسين ألفا من لقاح فايزر-بيونتك

وهو ما أشاع بعضا من الارتياح في أوساط السكان حيث تسجل إسرائيل حاليا مئتي إصابة جديدة في اليوم فقط مقارنة بعشرة آلاف يوميا في الأشهر الأخيرة.

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الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا زار إسرائيل قبل بضعة أيام، وأكد على نجاعة عملية التطعيم في مواجهة وباء كورونا وإنقاذ حياة الناس، وأشار إلى ضرورة الحصول على لقاح للمرة الثالثة بعد نحو سنة من الجرعتين الأولين.