ما قصة الدوري السوبر الأوروبي؟ ولماذا قد يرفض بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان المشاركة فيه؟

فُجِّرت المفاجأة ليل الأحد إلى الإثنين بعدما أعلن 12 نادياً كبيراً إطلاق الدوري السوبر الأوروبي لكرة القدم الذي سينافس دوري الأبطال التقليدي، في خطوة تهدف بشكل أساسي الى تعزيز الإيرادات التي تأثرت بشكل هائل بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا. فكيف ستكون هذه المنافسة الجديدة ومن سيشارك فيها وما هي أبرز ردود الفعل؟

من سيشارك؟

في الوقت الحالي، أعلن بشكل رسمي عن مشاركة 12 نادياً في هذه المسابقة التي يعارضها بشدّة الاتحادان الأوروبي والدولي وحتى السلطات السياسية في القارة العجوز.

وهناك ستة أندية من الدوري الإنجليزي (أرسنال، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، توتنهام، ليفربول، تشيلسي)، وثلاثة من الدوري الإسباني (ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد) ومثلها من الدوري الإيطالي (يوفنتوس، ميلان، إنتر ميلان).

وستنضمّ ثلاثة أندية أخرى إلى الأندية المؤسسة الـ 12 وفق الإعلان الصادر عن المنظمة الجديدة التي يرأسها رئيس رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريس. ولم ينضم أي نادٍ فرنسي أو ألماني إلى الأندية المؤسسة حتى الآن، ولم يتخذ بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان أي موقف بشأن الانضمام وفقاً لمصدر مطلع على المفاوضات.

وستتم إضافة خمسة أندية عبر نظام تأهل موسمي إلى المؤسسين الـ 15، من دون أن يكشف النقاب حتى الآن عن النظام الذي سيتبع في تحديد هوية الفرق المتأهلة.

ويعني ذلك أن البطولة المستحدثة ستتكون من 20 فريقاً، على أن تنطلق المسابقة "في أقرب وقت ممكن" وفقاً لبيان إطلاق البطولة الذي كشف أيضاً عن استحداث بطولة مماثلة للسيدات.

معارضة في فرنسا وألمانيا

لم ينضم أي نادٍ فرنسي أو ألماني الى الأندية المؤسسة حتى الآن، ولم يتخذ بايرن ميونيخ وباريس سان جرمان أي موقف بشأن الانضمام وفقاً لمصدر مطلع على المفاوضات.

قال دورتموند إنه وبايرن إنهما يرفضان الدوري الممتاز ويؤيدان إصلاح دوري الأبطال الحالي. والناديان عضوان في مجلس إدارة اتحاد الأندية الأوروبية، الذي عقد اجتماعًا طارئًا يوم الأحد بعد أن انسحب ممثلو أندية الدوري الممتاز من المنظمة.

وبحسب الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند هانس-يواكيم فاتسكه فإن ناديه وغريمه بايرن يعارضان بوضوح المشاركة في البطولة المستحدثة، قائلاً في بيان نشر على موقع النادي "قدم الناديان الألمانيان الممثلان في مجلس إدارة رابطة الأندية الأوروبية، بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، آراء متطابقة 100 بالمئة في جميع المناقشات".

قد يواجه بايرن ميونيخ صعوبات في إقناع جماهيره وأعضائه الذين يمتلكون قرار الأغلبية في أعمال النادي. أما مالكو باريس سان جيرمان، القطريون، فمن المؤكد أنهم سيلتزمون الحذر في قرارهم لتجنب تعطيل بطولة كأس العالم المقررة العام المقبل في قطر وكذلك والاحتفاظ باتفاق البث المربح مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وكشف مصدر من الأندية الـ 12 المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي لكرة القدم، أن "ناديين فرنسيين على الأقل" سيشاركان سنوياً في البطولة المستحدثة المنافسة لدوري الأبطال، في وقت أكّد الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند الألماني أن الأخير وغريمه بايرن ميونيخ يعارضان "بوضوح" هذه المسابقة.

وقال مصدر لوكالة فرانس برس إنه "سيكون هناك ناديان فرنسيان على الأقل كل سنة في هذه البطولة" التي يعارضها بشدة الاتحادان الأوروبي والدولي للعبة، مشيراً الى فرضية تأهل بطل الدوري الفرنسي سنوياً الى الدوري السوبر.

ما الشكل؟

في كل موسم، سيتمّ توزيع الأندية العشرين على مجموعتين من عشرة وستلعب، اعتباراً من آب/أغسطس بنظام الذهاب والإياب، ما يعني أن هناك 18 مباراة في مرحلة المجموعات.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة إلى ربع النهائي، على أن تحدد البطاقتان الأخيرتان عبر ملحق فاصل من ذهاب وإياب بين أصحاب المركزين الرابع والخامس في كل من المجموعتين.

وكما الحال في دوري أبطال أوروبا، تقام الأدوار الإقصائية بنظام مباراتي ذهاب وإياب، على أن تقام المباريات في منتصف الأسبوع في تعارض مع مسابقتي دوري الأبطال والدوري "يوروبا ليغ" اللتين ينظمهما الاتحاد الأوروبي للعبة.

بكم تقدر العائدات المالية؟

من أجل تحقيق هدفه المتمثل في "توليد موارد إضافية لهرم كرة القدم بأكمله"، ارتكز الدوري السوبر في إطلاقه بوعد تأمين موارد إضافية للأندية المؤسسة.

وسيوزع مبلغ 3,5 مليار يورو على الأندية الـ 15 المؤسسة، وهي مكاسب تم التفاوض عليها مع بنك "جي بي مورغان" الأمريكي الذي سيكون الراعي والمموّل الرئيسي للبطولة بحسب ما أكّد متحدث باسمه من لندن الإثنين.

ومن المتوقع توقيع عقود خيالية مع الشركات الناقلة لمباريات البطولة، ما سيؤدّي الى زيادة العائدات الحالية من النقل التلفزيوني في مرحلة التقشف الناجم عن تداعيات فيروس كورونا.

وتوقع الدوري السوبر أن تتجاوز الإيرادات على المدى الطويل حدود 10 مليار يورو، بشرط أن تلتزم الأندية المشاركة باحترام "إطار الإنفاق المُنَظَم".

أبرز ردود الفعل؟

ترك إعلان 12 نادياً أوروبياً كبيراً إطلاق "الدوري السوبر" في تحدٍّ تاريخي لدوري أبطال أوروبا الذي ينظمه الاتحاد القاري (ويفا) سلسلة من ردود الفعل الشاجبة.

الاتحاد الأوروبي (ويفا) يهدّد الأندية

"سيتمّ حظر الأندية المعنية من خوض أي مسابقة أخرى محلية، أوروبية أو عالمية، وقد يُحرم لاعبوها من اللعب مع منتخباتهم الوطنية".

الاتحاد الدولي (فيفا)

"في ظلّ هذه الخلفية، لا يمكن لفيفا إلا أن يعبر عن رفضه للدوري السوبر المغلق (...) خارج بنية كرة القدم الدولية وعدم احترامها للمبادئ".

رابطة الدوري الإنجليزي

"يمكن لعشّاق أي ناد في إنجلترا وكل أنحاء أوروبا أن يحلموا حالياً بأن فريقهم قد يصعد إلى القمة ويلعب ضد الأفضل. نؤمن بأن مفهوم الدوري السوبر قد يدمّر هذا الحلم".

رابطة الدولي الإسباني

"المسابقة الأوروبية المقترحة حديثاً ليست أكثر من اقتراح أناني ومغرور، مصمّم لثراء الأندية الثرية بالفعل".

النقابة الدولية للاعبين (فيفبرو)

"يستمر استخدام اللاعبين كممتلكات ورافعة في هذه المفاوضات. هذا غير مقبول لفيفبرو، نقاباتنا الوطنية الـ 64 للاعبين واللاعبين الستين ألفا الذين نمثلهم. سنعارض بشدة الإجراءات التي يتخذها أي من الجانبين المعرقلة لحقوق اللاعبين مثل الاستبعاد من منتخباتهم الوطنية".

رئيس ويفا ألكسندر تشيفيرين

هذا "اقتراح مخجل من قبل عدد قليل من الأندية التي يقودها الجشع. بصق في وجه جميع عشاق كرة القدم".

رئيس ريال مدريد الإسباني والدوري السوبر فلورنتينو بيريس

"كرة القدم هي الرياضة العالمية الوحيدة في العالم التي تضمّ أكثر من أربعة مليارات مشجع، ومسؤوليتنا كأندية كبيرة هي الاستجابة لرغباتهم".

قائد مانشستر يونايتد الانجليزي السابق غاري نيفيل

"اشعر بالاشمئزاز. إنه عار مطلق. يجب أن نستعيد القوّة من الأندية الكبرى، بما في ذلك فريقي".

الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني

"نحن المدربين، مستعدون لتدريب الأندية. لا شكّ لدي أن النادي سيتخذ القرار الأفضل لمستقبله".

مالك يوفنتوس الإيطالي أندريا أنييلي

"وصلنا سوياً إلى هذه اللحظة الحرجة، لتحويل كرة القدم الأوروبية واللعبة التي نحبّ باستدامة لمستقبل طويل الأمد، تعزيز التضامن ومنح المشجعين واللاعبين تدفقا منتظما لمباريات قوية ستغذّي شغفهم باللعبة مع تزويدهم بنماذج يحتذى بها".

رابطة الأندية الأوروبية

تؤكّد الرابطة الممثلة لـ 246 نادياً رائداً في أوروبا التزامها المعلن بالعمل على تطوير نموذج المسابقات الاوروبية للدورة التي تبدأ في عام 2024 وان الدوري السوبر المغلق.. ستعارضه الرابطة بشدّة".

رابطة مشجعي تشلسي

"يقولون توقعوا غير المتوقع، لكن رابطة مشجعي تشلسي اختبرت اليوم الخيانة".

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون

"خطط الدوري السوبر الأوروبي ستكون مؤذية جدا لكرة القدم وندعم السلطات الكروية لاتخاذ الاجراءات. سيضربون قلب اللعبة المحلية ويقلقون الجماهير في كافة انحاء البلاد. يجب على الأندية المشاركة الاستجابة لمشجعيها ومجتمع كرة القدم الأوسع قبل اتخاذ أي خطوات أخرى".

القصر الرئاسي الفرنسي

"يرحّب رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، بموقف الأندية الفرنسية الرافض للمشاركة في مشروع الدوري السوبر الأوروبي الذي يهدّد مبدأ التضامن والجدارة الرياضية"

النمسوي رالف هزنهوتل مدرب ساوثمبتون الإنجليزي

"بالنسبة لي من غير المقبول ما يحصل وراء الكواليس. لا أحد يريده، ولا حتى جماهير تلك الأندية المشاركة".

رابطة مشجعي ليفربول "سبيريت أوف شانكلي"

"محرج، لأننا كممثلي الجماهير نشعر بالخوف ونعارض تماماً القرار. تجاهل أف أس جي (مالكو ليفربول) مشجعيهم لسعيهم الدؤوب وجشعهم للحصول على المال. كرة القدم لنا وليست لهم. لعبتنا مختلفة عن لعبتهم".

نادي سبارتاك موسكو الروسي

"الاعزاء جماهير ميلان، أرسنال، أتلتيكو، تشلسي، برشلونة، إنتر، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ريال مدريد وتوتنهام، إذا أردتم ناديا جديدا لتشجعونه نحن هنا دائما لأجلكم. مع تحيات سبارتاك موسكو".

الإسباني أندر هيريرا لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي

"أحب كرة القدم ولا يمكنني البقاء صامتا، اؤمن بتحسين دوري الابطال، ولكن ليس سطو الاغنياء على ما صنعه الناس، وهو أجمل رياضة على هذا الكوكب".

نائب رئيس ويفا ورئيس الاتحاد السويدي كارل-إريك نيلسون

"هذه مبادرة مؤسفة، يتحدثون فيها عن التضامن، لكن التضامن الوحيد هو بين مجموعة الأندية الـ12 (...) أشعر بخيبة كبيرة لضرب كل قيم ومبادئ كرة القدم (...) هذا تهديد يهزّ هرم كرة القدم وكل شيء في نشاطنا. كيف ستكون العواقب على المسابقات الاوروبية للأندية دون الأندية الـ12؟".

المدير المنتدب في نادي ساسوولو الإيطالي جوفاني كارنيفالي

"تتحمّل الأندية الملتزمة بهذا المشروع مسؤولية كبيرة، يخاطرون بقتل بطولتنا الوطنية. كرة القدم اليوم صعبة اليوم، خسرت الأندية الكبرى الكثير ويجب مراجعة النظام. لكن في الرياضة هناك عامل الجدارة، وقد يكون أمر سيئا أن تكون جشعاً. ستكون هناك عواقب لهذه البطولة وسنلجأ إلى القضاء...".

الرئيس السابق للاتحاد الإنجليزي غريغ دايك

"لا أعتقد انها ستتحقق. اعتقد انها لعبة (بين الاندية الغنية والهيئات الكروية)، وبرأيي ليست جيّدة بأي شكل من الأشكال لكرة القدم.. لم استمع إلى شخص واحد مؤيد للمشروع".

الاتحاد الألماني لكرة القدم

"يقف الاتحاد الألماني بوضوح ضد مفهوم الدوري السوبر الأوروبي. في كرة القدم، فان الأداء الرياضي في قلب كل شيئ. هو الذي يحدد الصعود والهبوط والتأهل إلى المسابقات. لا يتعين على مصالح الأندية أن تسود على التضامن الكروي. يتعيّن على كل ناد أن يقرر الاستمرار في كرة القدم التضامنية أو إذا كان يريد متابعة مصالحه الأنانية".