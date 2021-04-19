الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتبنى نظاماً جديداً لدوري الأبطال بدءاً من 2024

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" الاثنين، تبني الاصلاحات المتعلّقة بمسابقة دوري الأبطال بدءاً من عام 2024، بينها الانتقال من 32 نادياً إلى 36، بعد ساعات من إعلان 12 نادياً أوروبياً كبيراً اطلاق "الدوري السوبر" الانفصالي.

وقال الأمين العام المساعد جورجو ماركيتي في مؤتمر صحافي بعد اجتماع الهيئة القارية في مونترو "وافقت اللجنة التنفيذية على نظام" البطولة المستقبلي الذي يتضمّن دوريا صغيرا بدلا من دور المجموعات التقليدي.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الجمعة، قراره النهائي حول المدن المضيفة لكأس أوروبا المؤجلة من الصيف الماضي إلى 11 حزيران/يونيو المقبل بسبب فيروس كورونا، فيما قد يُسحب حق الاستضافة من ميونيخ، بلباو ودبلن بحال رفضها استقبال المشجعين على المدرجات.

وقال السلوفيني ألكسندر تشفيرين رئيس ويفا في مؤتمر صحافي "أجّلنا اتخاذ قرارنا النهائي" إلى الجمعة لتشاور أخير "مع المدن الثلاثة التي يمكن استبعادها".