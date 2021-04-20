عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

إسبانيا

شاهد: الشرطة الإسبانية تفكك أكبر عصابة لتهريب القنب في أوروبا

بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
الشرطة الإسبانية تفكك عصابة تعمل بإنتاج وتهريب القنب
الشرطة الإسبانية تفكك عصابة تعمل بإنتاج وتهريب القنب   -   حقوق النشر  SPANISH NATIONAL POLICE/MOSSOS D'ESQUADRA via AP
حجم النص Aa Aa

قالت الشرطة الإسبانية إنها قامت بتفكيك واحدة من أكبر العصابات الإجرامية التي تعمل على تهريب الحشيش في جميع أنحاء أوروبا. وجاء في بيان مشترك صادر عن هيئات الشرطة الإقليمية والكتالونية أن هذه العملية الضخمة سمحت بالقبض على 65 شخصًا على الأقل، معظمهم من الصينيين في عدة مدن إسبانية إضافة إلى البرتغال وهولندا.

وتابع البيان أنه شارك أكثر من 350 من وكلاء إنفاذ القانون بمساعدة يوروبول في عمليات تفتيش 29 موقعا.

viber

تعمل هذه العصابة المعروفة باسم "بانغ أوف فوجيان"، في إشارة إلى مقاطعة في شرق الصين، بشكل أساسي من قاعدتها في مدينة برشلونة. وقامت المجموعة الإجرامية بتهريب أكثر من 700 شحنة ماريجوانا إلى فرنسا والبرتغال وهولندا وألمانيا ورومانيا والمملكة المتحدة وعدة دول أخرى.