ضبط "غواصة" مصممة لتهريب المخدرات إلى سواحل إسبانيا

ضبطت الشرطة الإسبانية "غواصة" طولها تسعة أمتار، صممت لتهريب ما يصل إلى طنين من المخدرات إلى البلاد. وقالت الشرطة الجمعة إن الغواصة احتجزت الشهر الماضي بالقرب من سواحل مدينة مالقة، في إطار عملية أمنية دولية لمحاربة تهريب المخدرات نفذت مع خمس دول أخرى ووكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي يوروبول.

وصرح رئيس الشرطة الإسبانية رافائيل بيريز للصحفيين بقوله "الغواصة لم تبحر قط لكنها "كانت ستذهب إلى أعالي البحار لمقابلة السفينة الأم (لنقل) المخدرات". وأضاف عن هيكل السفينة قائلا "إنه مثل جبل جليدي. من الناحية العملية، يبحر هيكل الغواصة تقريبًا تحت الماء باستثناء الجزء العلوي، وهو الجزء الوحيد منه الذي يمكن رؤيته من سفينة أخرى أو طائرة هليكوبتر."

تم اكتشاف معدات نقل مماثلة لتهريب المخدرات في الماضي في البحر، خاصة بالقرب من أمريكا الوسطى والجنوبية.

هذه العملية الأخيرة التي بدأت العام الماضي، شارك فيها أكثر من 300 ضابط من كل من كولومبيا والبرتغال وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وفي الفترة ما بين أبريل- نيسان وديسمبر- كانون الأول 2020، تم ضبط أكثر من 2900 كيلوغرام من المخدرات المتجهة إلى إسبانيا في كولومبيا.

وفي عمليات متتالية نفذت في جميع أنحاء إسبانيا منذ بداية العام الجاري، صادرت الشرطة الإسبانية أيضًا قاربًا مصنوعا من الألياف الزجاجية يبلغ طوله 15 مترًا وتقدر قيمته بأكثر من 300 ألف يورو، كان محملا بأكثر من 400 كيلوغرام من الكوكايين و700 كيلوغرام من الحشيش و100 ألف يورو نقدًا وأربع مركبات فاخرة، بالإضافة إلى عدة ساعات وممتلكات باهظة. وسمحت هذه العملية باعتقال حوالي 52 شخصًا.