نشطاء: عمليات دهم واعتقالات قبل تظاهرات مؤيدة لنافالني في روسيا

داهمت الشرطة الروسية الأربعاء مقار مرتبطة بالمعارض المسجون أليكسي نافالني في سان بطرسبرغ خصوصا واعتقلت العديد من حلفائه، حسبما أعلن معاونوه قبل تظاهرات خططوا لها لدعمه.

قال المحامي فلاديمير فورونين في تغريدة على تويتر إن الشرطة اعتقلت خصوصا ليوبوف سوبول الشريكة في منظمة نافالني المضرب عن الطعام والذي تم نقله إلى المستشفى في مستعمرة عقابية.

وذكرت منظمة "أو في دي-إنفو" المتخصصة غير الحكومية أن عمليات دهم جرت في 20 مدينة روسية على الأقل الثلاثاء والأربعاء.