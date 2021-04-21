بايدن بعد إدانة المتهم بقتل جورج فلويد: حربنا على العنصرية لم تتنه

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن إدانة الشرطة ديريك شوفين بتهمة قتل جورج فلويد "يمكن أن تشكل خطوة عملاقة إلى الأمام" في كفاح الولايات المتحدة ضدّ "العنصرية البنيوية" ولكنه أضاف أنها "ليست كافية".

وتحدث بايدن من البيت الأبيض بعد صدور الحكم بقليل، ووقفت نائبته كامالا هاريس إلى جانبه. وقال الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة إن البلاد بعيدة جداً من إنجاز العمل بشكل كامل، وأضاف "لا يمكننا أن نتوقف هنا".

ودعا الرئيس ونائبته الكونغرس إلى اتخاذ إجراءات من شأنها أن تفتح المجال أمام الإصلاحات، ومن ضمنها المصادقة على مشروع قانون سُمّي "من أجل فلويد"، وهو الأميركي الأسود الذي مات خنقاً تحت ركبة الشرطي الأبيض ديريك شوفين في أيار/مايو الماضي، وأثارت وفاته موجة من الاعتراض داخلياً وعالمياً.

وقال بايدن أيضاً إن على الولايات المتحدة أن تواجه الكراهية من أجل تغيير "القلوب والعقول وكذلك القوانين والسياسات"، مذكراً بكلمات فلويد الأخيرة "لا أستطيع التنفس" ومضيفاً أنه لا يمكن للأميركيين أن "يتركون تلك الكلمات تموت".

أما هاريس، أول امرأة سوداء تشغل منصب نائب الرئيس في الولايات المتحدة، فقالت إن العنصرية تمنع "البلاد من الوفاء بوعودها التأسيسية عبر تأمين الحرية والعدالة للجميع". وأضافت هاريس أن المشكلة ليس مشكلة السود وحدهم إنما مشكلة كل شخص أميركي.

وكان بايدن اتصل بأسرة فلويد بعد صدور قرار المحكمة وإدانة شوفين، حيث عبر الرئيس عن ارتياحه للقرار القضائي، وتحدث إلى ابنة فلويد الصغرى قائلاً "والدك غيّر العالم فعلاً".