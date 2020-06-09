القضاء الأميركي يحدد كفالة عالية جداً للشرطي شوفين المشتبه به بقتل فلويد

لأول مرة مثل شرطي مينيابوليس المتهم بقتل مواطنه الأسود جورج فلويد أمام المحكمة أمس الإثنين، حيث حددت قيمة مبلغ كفالته بنحو 1.25 مليون دولار. وقال المدعون إن خطورة الاتهامات إلى جانب الغضب الشعبي، سببان يدعوان إلى رفع قيمة الكفالة إلى أكثر من مليون دولار.

ويواجه ديريك شوفين تهمة القتل غير العمد من الدرجة الثانية، تصل عقوبتها في حال الإدانة إلى 40 سنة سجنا، كما يواجه شوفين تهمة القتل من الدرجة الثالثة، وتهمة التحريض على القتل من الدرجة الثانية، فيما تم إيقاف شرطيين آخرين، ووجهت لهم تهمة المساعدة والتحريض على القتل.

وبتوجيه تهم عدة إلى شوفين، يعطي المدعون إلى المحلفين خيارا، ويزيدون من فرص توجيه الإدانة. وكان شوفين خلال جلسة المحاكمة التي استغرقت 15 دقيقة، يرتدي بدلة برتقالية وهو مكبل اليدين، ولم يقدم التماسا أو ينبس بكلمة واحدة خلال مثوله.

المتهم ديريك شوفين يمثل أمام المحكمة في مينيابوليس - 2020/06/08 ا ب

ويقبع المتهم حاليا في سجن ولاية مينيسوتا، وسيكون مثوله المقبل أمام المحكمة يوم 29 حزيران/يونيو الحالي. وأدى مقتل فلويد إلى اندلاع احتجاجات عارمة في الولايات المتحدة وخارجها، والمطالبة بإصلاحات تخص جهاز الشرطة.