بعد حظرها استخدامه.. الدنمارك تقرض ألمانيا جرعات من لقاح أسترازينيكا

قالت الدنمارك إنها ستقرض جارتها ألمانيا، 55 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيدـ19.

وأكدت الخارجية الدنماركية في بيان، أن اللقاح غير المرغوب فيه ستهبه إلى ولاية شليسفيغ هولستن الألمانية الحدودية.

وقالت الوزارة إن الحكومة الدنماركية قررت توفير 55 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، إلى الولاية الحدودية بطلب من الوزير الأول للولاية الألمانية.

وكانت الدنمارك أول بلد أوروبي يعلن تخليه عن استعمال لقاح استرازينيكا، بسبب الأعراض الجانبية النادرة والخطيرة التي يخلفها.

وفي النرويج ورغم توصيات الوكالة الأوروبية للطب ومنظمة الصحة العالمية، فإن معهد الصحة العمومي أوصى بعدم استعمال اللقاح.

وقد واصلت السلطات الصحية في الدنمارك تعميم استعمال أنواع أخرى من اللقحات، مثل فايزر/بيونتيك ولقاح موديرنا.

ولكن الدنمارك أشارت إلى أنه ربما يعاد استعمال لقاح أسترازينيكا في وقت لاحق، إذا تغير الوضع. ويوجد في الدنمارك مخزون من لقاح "فاكسزيفريا" بقدر بنحو 200 ألف جرعة.

وكانت دول أوروبية من بينها لاتفيا وليتوانيا وجمهورية التشيك أعربت عن اهتمامها بشراء لقاحات أسترازينيكا التي لا ترغب فيها الدنمارك.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغ الأسبوع الماضي، إن السلطات الدنماركية تفكر بشأن تقاسم الجرعات غير المستعملة من اللقاحات مع دول فقيرة.

وقالت حكومة الدنمارك أمس الثلاثاء إنها لم تقرر بعد، ما الذي ستفعله بفائض اللقاحات الأخرى، غير أنها تتحاور مع عديد الدول.

وقال وزير الصحة الدنماركي ماغنوس هونيكي، إنه إذا استطاعت سلطات بلاده عقد اتفاق تبادل مع بعض الدول، التي أرسلت إليها لقاحات أسترازينيكا مقابل لقاحات فايزر، فإن ذلك سيكون بطبيعة الحال أمرا مهما للغاية، على حد تعبيره.

وليس واضحا بعد إذا كانت صفقات اللقاحات ممكنة، وإذا كانت تخضع لقوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بالشراءات.

وكانت ألمانيا حددت جرعات أسترازينيكا لفئات عمرية معينة، على غرار دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي توصي بتطعيم الفئة العمرية التي تتجاوز 60 سنة فقط.

من جانبه أعرب الوزيرـ رئيس شليسفيغ هولستن الألماني دانيال غونتر عن امتنانه للدنمارك، على تقديمها جرعات اللقاح في إطار هذا "التعاون الوثيق"، مبينا أن حملة التطعيم في الولاية الألمانية اكتسبت زخما، وأنها ستسرع في عملية التلقيح.