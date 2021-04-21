الاتحاد الأوروبي يستهدف خفض انبعاثات الكربون بنسبة 55% بحلول 2030

اتفق النواب الأوروبيون ودول الاتحاد الأوروبي الأربعاء على تبني هدف خفض صاف "بنسبة 55 بالمئة على الأقل" لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي بحلول 2030 عما كان عليه في 1990، حسبما أعلنت المفوضية وبرلمانيون أوروبيون.

وشكل هذا الاتفاق محور مفاوضات شاقة بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد التي كانت قد اتفقت على خفض بنسبة 55 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر من جهة، والبرلمان الأوروبي الذي دعا إلى خفض لا يقل عن ستين بالمئة من جهة أخرى.

ويأتي هذا الاتفاق بشأن هدف حد الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، والذي سيتم إدراجه رسمياً في "قانون للمناخ" يجري إعداده، عشية قمة المناخ التي دعا إليها الرئيس الأميركي جو بايدن ويفترض أن تعلن واشنطن خلالها هدفها المعدل بدقة للعام 2030.

ورحب نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس المكلف "الميثاق الأخضر" بهذا الإعلان. وقال "إنها لحظة تاريخية للاتحاد الأوروبي"، مؤكداً أن "الاتفاق يعزز مكانتنا في العالم كقائد في مكافحة أزمة المناخ"، كما ورد في بيان.

من جانبه أشاد وزير البيئة البرتغالي جواو بيدرو ماتوس فرنانديز الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة معتبراً أنها "إشارة قوية للعالم بأسره".

وكانت المحادثات بين الدول وأعضاء البرلمان الأوروبي المتوقفة منذ أشهر، استؤنفت في وقت مبكر من بعد ظهر الثلاثاء واستمرت حتى الساعة الخامسة من الأربعاء، أي أن المفاوضات استمرت 14 ساعة.