تقليد كلب بوليسي خدم مع القوات الخاصة الفرنسية في مالي ميدالية بريطانية للشجاعة

قُلد كلب تابع للقوات الخاصة الفرنسية، يُدعى لوك Leuk الجمعة بجائزة ديكين لأفضل مؤسسة خيرية بريطانية للحيوانات، بعد أن أنقذ أرواحًا بشرية خلال هجوم من قبل متمردين محاصرين خلال عملية لمكافحة الإرهاب في مالي. الكلب البالغ من العمر خمس سنوات والملقب بـ "لوك لا تشانس" أو "لاكي لوك"، قتل على يد أحد المتمردين المسلحين خلال عملية انقاذ لاحقة في مايو- أيار 2019.

وتمت إعادة جثة الكلي إلى وطنه وجسده مغطى بالعلم الفرنسي ذي الألوان الثلاثة واستقبله حرس الشرف، مثل أي ضحية بشرية سقطت خلال الحرب.

وقلد الكلب لوك ميدالية ديكن التي تمنحها جمعية حماية الحيوانات PDSA بعد مقتله، امتنانا لشجاعته خلال عملية الانقاذ والتدخل التي جرت في أبريل- نيسان 2019، حيث أنقذ لوك وحدته من عناصر مسلحة. وقالت الجمعية "قتل لوك بعد أن أطلق العدو النار عليه وعلى فريقه". مضيفة "لقد هاجم لوك العدو بلا هوادة، مما سمح للوحدة بتحييده بنجاح".

تقدم ميدالية ديكين لأفضل مؤسسة خيرية بريطانية للحيوانات، منذ الحرب العالمية الثانية للحيوانات التي أظهرت شجاعة وتفانيًا استثنائيين أثناء الخدمة في الحرب وهي أعلى جائزة من نوعها. تم منح الجائزة لأول مرة في العام 1943، وتعدد المستلمون ما بين الكلاب والحمام والخيول وحتى القطط.

ووُلد الكلب لوك في عام 2013، وهو كلب مالينوي بلجيكي تم نشره مع فرقة كا ي K9 التابعة لوحدة الكوماندوز التابعة للقوات الخاصة الفرنسية بعد عامين من التدريب. وشملت واجباته الكشف عن المتفجرات وتحييد المهاجمين دون قتلهم.

تخطط الوحدة الفرنسية لإزاحة الستار عن نصب تذكاري في الذكرى الثانية لوفاته تخليدا لذكرى كل الكلاب التي قتلت خلال المعارك.