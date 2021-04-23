دراسة: جرعة واحدة من لقاحي أسترازينيكا وفايزر قد تكون كافية للوقاية من كوفيد-19

أظهرت نتائج دراسة أجراها باحثون بجامعة أوكسفورد البريطانية أن جرعة واحدة من لقاحات أسترازينيكا وفايزر-بايونتيك تقلل بشكل كبير من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وارتكزت نتائج الدراسة على إجراء مسحات لأكثر من 370 ألف شخص في كل من إنجلترا وويلز بين شهري ديسمبر – كانون الأول الماضي وأبريل – نيسان الحالي.

وقال العلماء إن معدلات الإصابة بالفيروس انخفضت بنسبية 65% بعد مرور ثلاثة أسابيع من تلقي المشاركين بالدراسة للجرعة الأولى من أحد اللقاحين على حد سواء.

وارتفعت تلك النسبة بعد تلقي المشاركين للجرعة الثانية وخاصة في ظل قدرة اللقاحين على مواجهة السلالات الجديدة المتحورة من كوفيد-19.

وقال الدكتور كوين بويلز، أحد كبار الباحثين بجامعة أوكسفورد، إن الدراسة أظهرت أيضاً إصابة البعض بالفيروس على الرغم من تطعيمهم وإن هناك بعض الانتشار المحدود للإصابات بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم.

وقال بويلز في بيان: "هذا يؤكد حاجة الجميع إلى الاستمرار في اتباع الإرشادات لتقليل مخاطر انتقال العدوى، على سبيل المثال من خلال التباعد الاجتماعي والأقنعة".