اكتشاف نسخة كوفيد-19 المتحورة الهندية في سويسرا

أعلنت السلطات الصحية السويسرية السبت تسجيل أول إصابة في البلاد بنسخة كوفيد-19 المتحورة الهندية التي يرجع إليها السبب في الارتفاع الكبير في عدد الإصابات في الهند.

وقال المكتب الاتحادي للصحة العامة في سويسرا في تغريدة "تم اكتشاف أول إصابة بالنسخة المتحورة الهندية لكوفيد-19 في سويسرا"، مضيفا أنها اكتشفت لدى شخص كان يمر في أحد مطارات البلاد دون إعطاء تفاصيل عن الحالة.

وتأتي الأنباء بعدما أعلنت السلطات البلجيكية الخميس أن مجموعة من 20 طالب تمريض هنديا قدموا من باريس تأكدت إصابتهم بالنسخة الهندية. ويرزح النظام الصحي الهندي تحت وطأة موجة جديدة من الإصابات أُرجعت جزئيا إلى "طفرة مزدوجة" نجمت عنها نسخة جديدة متحورة للفيروس.

وتعيش دول العالم حالة تأهّب جرّاء النسخة المتحورة إذ علّقت العديد منها الرحلات الجوية من الهند. ويناقش السويسريون في الأثناء إضافة الهند إلى "القائمة الحمراء" للدول عالية المخاطر، وفق ما أفادت السلطات الصحية السبت. ويتعيّن على الأشخاص المصنّفين على قائمة سويسرا الحمراء الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام. ن