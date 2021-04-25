شاهد: حظر التجول الليلي للحد من تفشي كورونا يدخل حيز التنفيذ بمدينة دوسلدورف الألمانية

دخلت إجراءات حظر التجول الليلي في دوسلدورف مساء السبت حيز التطبيق بعد أن وافق البرلمان الألماني على تشريع يفرض قيودًا موحدة في المناطق التي ينتشر فيها فيروس كورونا بسرعة كبيرة.

هذه القيود الجديدة تدخل في إطار خطة حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل للحد من تفشي الفيروس التاجي في البلاد وتنفذ الإجراءات تلقائيًا في المناطق التي تسجل أكثر من 100 حالة جديدة أسبوعياً لكل 100 ألف نسمة. واجتاز هذه التشريع آخر عقبة الخميس بعد أن حظي بموافقة مجلس الشيوخ.

ويهدف التشريع إلى إنهاء المزيج من القيود التي أثرت على الاستجابة الوبائية السريعة عبر ولايات ألمانيا الـ 16 شديدة اللامركزية.

وحدد توقيت حظر التجول في دوسلدورف من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 5 صباحًا. بالإضافة إلى الحد من الاتصالات الجماعية، وإغلاق المرافق الترفيهية والرياضية وإغلاق أو تقييد الوصول إلى العديد من المتاجر.

وكان بإمكان مجلس الشيوخ الألماني، حيث يتم تمثيل حكومات الولايات الـ 16 في ألمانيا، تأجيل الخطة من خلال السعي لإعادة التفاوض حول القيود قبل الموافقة عليها، غير أن مصادقة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير على التشريع بسرعة مهد الطريق لدخوله حيز التنفيذ.

وسجلت وكالة مكافحة الأمراض الألمانية الجمعة حوالي 23392 حالة مؤكدة جديدة و286 حالة وفاة جراء كوفيد -19. ومنذ بداية الوباء، سجلت ألمانيا ما يقرب من 3.3 مليون حالة إصابة و81444 حالة وفاة.